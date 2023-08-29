Свитолина отдала только четыре гейма Фридзам на старте US Open
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open 26-я сеяная Свитолина нанесла поражение представительнице Германии Анне-Лене Фридзам со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 59 минут.
Свитолина четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Фридзам выполнила один эйс, один раз ошиблась на подаче и не использовала единственный шанс взять подачу соперницы.
За выход в третий круг US Open Свитолина сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей США Фионой Кроули, начавшей соревнования с квалификации.
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