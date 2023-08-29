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Жабер прокомментировала своё состояние во время матча первого круга US Open

Жабер прокомментировала своё состояние во время матча первого круга US Open
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Тунисская теннисистка Онс Жабер, пятая ракетка мира, прокомментировала своё состояние во время матча первого круга Открытого чемпионата США, в котором спортсменка играла с 68-й ракеткой мира из Колумбии Камилой Осорио-Серрано. Жабер по ходу встречи брала медицинский тайм-аут и жаловалась на проблемы со здоровьем.

«Непростой матч, она невероятно играет. Я чувствую себя не лучшим образом. Спасибо, что за меня болели.

Я знаю, что в какой-то момент у меня был не лучший настрой, но я старалась играть. Было тяжело, она заставляла меня бегать. Я рада, что показала себе, что могу выжимать из себя хороший результат.

После матча Камила спросила, нормально ли я себя чувствую. Я сказала, что нет. Извинилась, что вызвала врача — потому что я не пыталась её сбить. Знаю, что иногда бывает трудно играть с травмированными. Она всё хорошо восприняла и поздравила меня с победой», — сказала Жабер в интервью на корте.

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