Медведев — о встрече с О`Коннеллом: мне нужны такие матчи на старте «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, поделился мнением о своём сопернике во втором круге Открытого чемпионата США — 69-й ракетке мира из Австралии Кристофере О`Коннелле.

«В Дохе был очень тяжёлый матч. Мы только два раза играли, один из матчей – здесь, в 2020 году. Помню, что хорошо играл, потому что тогда я не был уверен в своей игре. Там был первый турнир после перерыва в полгода и всё такое.

В Дохе я был полон уверенности, у меня был классный турнир. Он чуть меня не обыграл, провёл великолепный матч. Очень непростой поединок. Он очень хорошо подавал, часто с выходами к сетке. Но мне это особо не мешает, если, конечно, подача не хорошая. А он подавал очень прилично.

Видел, что сегодня они оба сделали много эйсов. Это его сильная сторона. Мне надо быть готовым хорошо играть на приёме и в то же время сильно подавать, так можно будет оказывать давление на его подаче.

О’Коннелл – очень сильный игрок. Не знаю, лучший ли это год в его карьере, но, кажется, у него больше побед, чем раньше, особенно если смотреть на рейтинг. Кажется, он стал стабильнее. В Дохе он здорово играл, так что ничего меньшего я от него не жду.

Увидел концовку, когда уходил с корта, он очень хладнокровно действовал на тай-брейке. Вёл в счёте, немного растерял преимущество, но всё равно добился победы. Добавить нечего. Отличный игрок, я должен показать свой максимум. Знаю, что мне нужны такие матчи на старте «Большого шлема», чтобы оценить свою игру и готовность к дальнейшей борьбе в турнире», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы в первом круге US Open.

Ранее Медведев и О`Коннелл играли друг с другом дважды: во втором круге US Open в 2020 году и в четвертьфинале турнира в Дохе в 2023 году. Победа в обоих матчах осталась за российским теннисистом.