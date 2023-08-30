Медедев — о победе над Балажем: это самый быстрый матч из трёх сетов, что я играл
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Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, поделился мыслями о победе над венгром Аттилой Балажем в матче первого круга Открытого чемпионата США.
«Пожалуй, это самый быстрый матч из трёх сетов, что я играл. Точно не уверен, но, наверное. Я неплохо чувствовал себя на корте. Жду следующих раундов. Задача – всегда стараться играть лучше с каждым матчем, потому что каждый следующий матч будет всё тяжелее. Посмотрим, как пройдёт следующий», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Даниил Медведев разгромил Аттилу Балажа на старте Открытого чемпионата США. Россиянин отдал сопернику только два гейма по ходу матча первого круга, а сама встреча завершилась с итоговым счётом 6:1, 6:1, 6:0.
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