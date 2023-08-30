Медведев: Нью-Йорк меня любит. Кажется, трибуны на «Эше» каждый раз за меня

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в первом круге US Open над венгром Аттилой Балажем (6:1, 6:1, 6:0) на «Артур Эш Стадиум» ответил на вопрос является ли опыт игры на данном корте его преимуществом.
«Надеюсь на это. Я выиграл много матчей на «Эше», мало здесь проигрывал. Много отличных матчей, помню прошлый год против Ника. Играть против Ника в Нью-Йорке, вряд ли наберётся много игроков в туре, когда трибуны будут 50 на 50. Болельщики болели за нас обоих, в зависимости от момента, потрясающие эмоции.
Если честно, мне кажется, что каждый раз трибуны «Эша» за меня. Я на самом деле ощущаю, что Нью-Йорк меня любит. А я редко так говорю о городах. Это великолепное ощущение, мне всегда нравится сюда приезжать.
Нравятся ли мне его размеры и большое пространство? Да, мне всё в нём нравится. Это великолепная арена, кажется, самая большая в теннисе. Одно это уже делает её особенной. Есть много отличных кортов, а вечерние сессии – вообще что-то. Все говорят, что в US Open есть нечто особенное. Однако и дневные сессии тоже классные, так что я бы поставил её на первое место, но не хочу обижать другие великолепные арены. Так что скажем, что она где-то в топе», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Во втором круге турнира россиянин сыграет с австралийцем Кристофером О`Коннеллом.
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