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Потапова проиграла Таусон и не смогла пробиться во второй круг US Open

Потапова проиграла Таусон и не смогла пробиться во второй круг US Open
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Потапова проиграла теннисистке из Дании Кларе Таусон со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Потапова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница Таусон выполнила три эйса, шесть раз сделала двойную ошибку и реализовала восемь брейк-пойнтов из 19.

За выход в третий круг US Open Клара Таусон сыграет с американской теннисисткой Питон Стирнс.

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлой победительницей US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 23:40 МСК
Клара Таусон
87
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 4 		6 3
         
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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