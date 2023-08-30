Потапова проиграла Таусон и не смогла пробиться во второй круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Потапова проиграла теннисистке из Дании Кларе Таусон со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Потапова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница Таусон выполнила три эйса, шесть раз сделала двойную ошибку и реализовала восемь брейк-пойнтов из 19.

За выход в третий круг US Open Клара Таусон сыграет с американской теннисисткой Питон Стирнс.

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлой победительницей US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.