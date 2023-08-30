Хуркач выиграл матч первого круга US Open, уступая 0:2 по сетам

Поляк Хуберт Хуркач одержал победу над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером в матче первого круга Открытого чемпионата США — 4:6, 5:7, 7:6 (7:0), 6:3, 6:1. Игра прошла на 10-м корте в «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» на покрытии хард. Она продолжалась 3 часа 12 минут.
17-й сеяный Хуркач сделал 17 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 13 брейк-пойнтов. Его соперник 11 раз подал на вылет, шесть раз ошибся на подаче и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Всего Хуркач выиграл 154 очка в матче, а Хюслер — 133. Поляк допустил 30 невынужденных ошибок против 32-х у швейцарца.
Во втором круге Хуркач встретится с британцем Джеком Дрэйпером, который обыграл в стартовом матче в трёх сетах Раду Албота из Молдовы — 6:1, 6:4, 6:3.
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