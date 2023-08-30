Даниил Медведев объяснил, почему теннисисты кричат на тренеров

Российский теннисист Даниил Медведев порассуждал на тему, почему теннисисты кричат на своих тренеров во время матчей.
«Не знаю, у меня нет объяснения. Порассуждаю. В целом я бы сказал, что теннис сводит людей с ума. Теннисисты сводят себя с ума. На мой взгляд, это потому, что бывают дни, когда ты приходишь на корт, разминаешься немного и понимаешь – вау, я отлично себя чувствую. Форхенд идёт туда, куда я хочу, бэкхенд на месте, могу даже укороченный или резаный сделать. Всё идёт. Так бывает и на тренировках, и в матчах.
А бывают дни, что и выспался, и хорошо проснулся, а по мячу попасть не можешь. Начинаешь злиться, не попадёшь раз 10, и уже посматриваешь на тренера, типа – что происходит? Со мной такое бывает. Иногда тебе кажется, что ты сделал то, что было нужно, если промахнулся, и ты спрашиваешь тренера – ну, у меня получилось? Что было? Потом начинаются разговоры, споры», – сказал Медведев на пресс-конференции.
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