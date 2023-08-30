Медведев высказался о противостоянии с Алькарасом и Джоковичем на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё соперничество с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом на Открытом чемпионате США.
«Ну, с Алькарасом финала быть не может, только если полуфинал. А вообще, знаете, я не из тех, кто не смотрит на сетку, так что знаю, что полуфинал у меня может быть с Алькарасом, четвертьфинал с Рублёвым. Но надо идти от матча к матчу, наслаждаться моментом и постараться выйти туда.
Мы знаем, что самые сильные игроки сейчас – Алькарас и Джокович, однако им тоже надо выиграть свои матчи, чтобы встретиться со мной, если я там буду (улыбается). То же самое и со мной. Так что сейчас важно стараться выигрывать свои матчи, шаг за шагом. Потом увидим, как у них складываются дела. Но сейчас Карлос и Новак – это самые громкие имена, фавориты», – сказал Медведев на пресс-конференции.
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