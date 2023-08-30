Карлос Алькарас вышел во второй круг US Open на отказе Доминика Кёпфера

Испанский теннисист Карлос Алькарас с победы стартовал на US Open. Матч первого круга завершился досрочно.
Немецкий теннисист Доминик Кёпфер подвернул лодыжку и не смог продолжить противостояние. Игрок снялся с матча при счёте 2:6, 2:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту. За это время Алькарас выполнил четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Кёпфера один эйс, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге Алькарас встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который в своём матче первого круга обыграл Гидо Пелью.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
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