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«Я почувствовал ту же энергию, что и в прошлом году». Алькарас высказался о победе

«Я почувствовал ту же энергию, что и в прошлом году». Алькарас высказался о победе
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свой выход во второй круг Открытого чемпионата США.

«Очевидно, что это не лучший способ пройти в следующий раунд. Это очень прискорбно для него, но я действительно хорошо чувствовал себя на корте. Это корт, на котором я люблю играть. Я почувствовал ту же энергию, что и в прошлом году», – приводит слова Алькараса ATP.

Во втором круге Алькарас встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, который в своём матче первого круга обыграл Гидо Пелью.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

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