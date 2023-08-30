Карлос Алькарас: цель до конца года — вернуть себе первое место в рейтинге ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас сообщил, что его основной целью до конца года является возвращение себе первого места в рейтинге ATP.

«Да, это моя цель на данный момент. Я уже говорил, что у нас с Новаком хорошая борьба за первую строчку рейтинга. Я знал, что он заберёт первое место себе после US Open. Когда турнир завершится, я постараюсь восстановить свою позицию как можно скорее. Это моя цель. Я работаю для этого. Постараюсь вернуть себе первое место до конца года», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, серб Новак Джокович в первом круге Открытого чемпионата США обыграл французского спортсмена Александра Мюллера. После этого в активе Джоковича стало 9840 рейтинговых очков. У Алькараса, который сейчас занимает первое место в мировом рейтинге, 7825 очков. Даже в случае победы на US Open — 2023 Алькарас сможет набрать только 9815 очков, так что после турнира Джокович возглавит рейтинг.