Мария Шарапова: мне определённо нравится наблюдать за теннисом со стороны

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что наслаждается наблюдением за теннисом со стороны.
«Я довольна тем, где нахожусь на данном этапе жизни. Я ценю то, чему меня научил спорт и куда он меня привёл, но сейчас мне определённо нравится наблюдать за теннисом со стороны. Мне нравится следить за развитием новых поколений теннисистов. Я думаю, что US Open — единственное теннисное мероприятие, на котором я присутствую лично с тех пор, как завершила карьеру. Это действительно особенное событие», — приводит слова Шараповой People.
Напомним, Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.
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