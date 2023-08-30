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Мария Шарапова: мне определённо нравится наблюдать за теннисом со стороны

Мария Шарапова: мне определённо нравится наблюдать за теннисом со стороны
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что наслаждается наблюдением за теннисом со стороны.

«Я довольна тем, где нахожусь на данном этапе жизни. Я ценю то, чему меня научил спорт и куда он меня привёл, но сейчас мне определённо нравится наблюдать за теннисом со стороны. Мне нравится следить за развитием новых поколений теннисистов. Я думаю, что US Open — единственное теннисное мероприятие, на котором я присутствую лично с тех пор, как завершила карьеру. Это действительно особенное событие», — приводит слова Шараповой People.

Напомним, Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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