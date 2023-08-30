Рублёв: ору на себя, а не на тренера. Команде только жалуюсь на то, какой я дурак

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал слова Даниила Медведева о том, что спортсмены кричат на свою команду во время матчей, потому что теннис «сводит игроков с ума».
«Я ору на себя, а не на тренера. Никогда не ору на тренера (улыбается). А команде только жалуюсь на то, какой я дурак (улыбается).
Непросто, когда ты всегда наедине с собой, и всё повторяется снова-снова, каждый день. И если психологически ты на спаде, то взрываешься», — сказал Рублёв на пресс-конференции после победы в первом круге Открытого чемпионата США.
Во втором круге US Open Андрею Рублёву предстоит встретиться с французом Гаэлем Монфисом, выступающим по защищённому рейтингу. Ранее у теннисистов было две личные встречи, в которых ничья по победам: Монфис был сильнее в финале турнира в Дохе в 2018 году, а Рублёв одержал победу в третьем круге Цинциннати в 2021 году. Обе встречи спортсменов проходили на харде.
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