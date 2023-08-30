Сегодня, 30 августа, 63-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023.
Встреча спортсменок начнётся не раньше 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Кори Гауфф во втором круге US Open.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: совершит ли Мирра Андреева большую сенсацию во втором круге US Open — 2023?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Напомним, в первом круге соревнований Андреева обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки (139-я в рейтинге WTA) со счётом 1:6, 6:3, 6:4, а Гауфф одержала победу над немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (121-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
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