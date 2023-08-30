Свитолина: две недели назад победа в первом круге была бы для меня обычным явлением

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2023 с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам.

«Две недели назад победа в первом круге была бы обычным явлением. Но поскольку я не играла в Цинциннати, и у меня были некоторые проблемы со здоровьем, победа в первом круге и форма, которую я смогла показать, — это признак хорошего дня. Я немного беспокоилась о своём здоровье. Лучшие игроки здесь, каждый хочет тебя обыграть и показать свой лучший теннис. Любая победа на турнире „Большого шлема“ — это отличный знак», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, во втором круге соревнований Свитолина встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.