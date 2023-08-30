Алькарас — о безрукавке на US Open: думал о Надале. Он же тогда выиграл турнир, верно?

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выступление в безрукавке на Открытом чемпионате США — 2023. Испанец признался, что думал об аналогичном образе соотечественника Рафаэля Надаля на US Open в 2008 году.

«Когда надел безрукавку, думал о Рафаэле Надале. Он же тогда выиграл US Open, верно? Мне нравится носить такую одежду на определённых турнирах. Здесь, на Открытом чемпионате США, я должен был сыграть в ней в прошлом году, но не получилось. В этом году мне подготовили хороший образ, так что мне всё нравится», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Во втором круге Открытого чемпионата США — 2023 Алькарас сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом. Встреча состоится завтра, 31 августа. Алькарас является действующим победителем турнира.