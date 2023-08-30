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Мирра Андреева — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open

Мирра Андреева — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open
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Сегодня, 30 августа, состоится матч второго круга Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, в котором 63-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей США Кори Гауфф (шестая в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Кори Гауфф во втором круге Открытого чемпионата США — 2023.

US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 19:00 МСК
Мирра Андреева
63
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Напомним, Мирра Андреева и Кори Гауфф один раз встречались на корте. Спортсменки играли в начале этого лета в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Победу в той встрече со счётом 6:7, 6:1, 6:1 одержала американская теннисистка. Действующей чемпионкой US Open является полька Ига Свёнтек.

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