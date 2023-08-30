Янчук: на этот US Open Хачанов приехал совершенно неподготовленным

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение Карена Хачанова, 11-й ракетки мира, на старте Открытого чемпионата США, а также отметил, что Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (8) должны были проходить первый круг турнира.
«Хачанов абсолютно закономерно проиграл. У него была тяжёлая травма, он не успел восстановиться. На этот US Open он приехал совершенно неподготовленным, поэтому было сложно рассчитывать на что-то большое. Будем надеяться, что он ещё наберёт форму.
Медведев и Рублёв? Сказался более высокий класс ребят. Всё-таки Медведев и Рублёв — игроки первой десятки мирового рейтинга, они обязаны проходить первый круг на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Янчука ТАСС.
Напомним, Карен Хачанов пропустил два с половиной месяца соревнований и тренировок из-за стрессового перелома: спортсмен не играл на турнирах с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в середине июня. Даниил Медведев и Андрей Рублёв, в свою очередь, одержали на старте Открытого чемпионата США уверенные победы.
- 30 августа 2023
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