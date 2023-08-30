Норри прокомментировал свою победу над Шевченко в первом круге US Open

Британский теннисист, 16-я ракетка мира Кэмерон Норри прокомментировал свою победу над россиянином Александром Шевченко в первом круге Открытого чемпионата США. Для спортсмена этот матч стал самой быстрой победой на турнирах «Большого шлема» за всю карьеру: Норри обыграл Шевченко в трёх сетах за 91 минуту.

«Я всегда хорошо себя чувствую в Нью-Йорке. И мне очень хотелось одержать победу. За последние недели их было не так уж много.

Мне хотелось, не поднимая головы, играть розыгрыш за розыгрышем. Я ничего ему не отдавал. За первые минут 80 я допустил всего несколько ошибок. Мне удалось сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Да, я ничего ему не дал. Доминировал в длинных розыгрышах за счёт форхенда.

Да, это отличная победа, но нужно идти дальше», — сказал Кэмерон Норри на пресс-конференции после матча.

Далее британский теннисист встретится с представителем Китайского Тайбэя Ю Сиу Сю, 237-й ракеткой мира.