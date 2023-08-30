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Вероника Кудерметова опубликовала первый пост после провала на US Open — 2023

Вероника Кудерметова опубликовала первый пост после провала на US Open — 2023
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16-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях первый пост после провального выступления на Открытом чемпионате США – 2023.

«Всегда работаю, несмотря ни на что», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Напомним, в матче первого раунда US Open 16-я сеяная Кудерметова потерпела поражение от американки Бернарды Перы со счётом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Отметим, что для Кудерметовой это второе подряд неудачное выступление на турнире «Большого шлема». На прошедшем Уимблдоне-2023 Вероника дошла до второго круга, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. Отметим, что чешка в итоге сенсационно стала чемпионкой турнира, обыграв в финале представительницу Туниса Онс Жабер.

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