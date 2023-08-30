Андреева уступила Гауфф в первом сете матча второго круга US Open

Завершился первый сет в матче 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой с американкой Кори Гауфф (шестая сеяная) во втором круге Открытого чемпионата США — 2023. Победу в нём со счётом 6:3 одержала Гауфф. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этого поединка.

Первая партия продолжалась 37 минут. Никто из теннисисток не выполнил ни одного эйса; и россиянка, и американка допустили по две двойных ошибки. Мирра реализовала свой единственный брейк-пойнт, Кори реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Андреева сумела сделать брейк в первом же гейме матча, однако затем отдала два подряд гейма на собственной подаче. Американка удержала преимущество до конца сета, выиграв его с третьего сетбола.

Напомним, соперницы ранее играли друг с другом в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023, тогда победу со счётом 6:7, 6:1, 6:1 одержала Гауфф.