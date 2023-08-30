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16-летняя Мирра Андреева крупно проиграла американке Гауфф во 2-м круге US Open

16-летняя Мирра Андреева крупно проиграла американке Гауфф во 2-м круге US Open
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63-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в третий круг US Open – 2023.

В матче второго раунда Андреева со счётом 3:6, 2:6 проиграла шестой ракетке мира, 20-летней американке Кори Гауфф (6). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 17 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Гауфф один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что Гауфф набрала отличную форму к домашнему мэйджору. В середине августа Кори выиграла крупнейший титул в карьере – стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 19:10 МСК
Мирра Андреева
63
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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