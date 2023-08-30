Первая ракетка мира Алькарас высказался о сексистском скандале с Рубиалесом

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на сексистский скандал вокруг национальной команды по футболу на чемпионате мира – 2023.
Напомним, президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес на церемонии награждения схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Рубиалес же заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
«Я следил за этим делом. Очевидно, оно вызвало много разговоров и споров, думаю, в самой Испании больше, чем где-либо.
Я считаю, что это не то поведение, которое следует демонстрировать человеку, занимающему высокое положение. Это единственное мнение, которое я собираюсь высказать по этому поводу.
Мы все надеемся, что эта проблема скоро будет решена, потому что женская сборная добилась исторического результата, а в итоге не получила должного признания за то, что сделала. Я считаю, это позор», — приводит слова Алькараса Daily Mail.
- 30 августа 2023
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