Гауфф: у Мирры Андреевой большое будущее, она ещё много раз будет выступать на US Open

Шестая ракетка мира, американка Кори Гауфф после победы в матче с 63-й ракеткой мира Миррой Андреевой (6:3, 6:2) во втором круге Открытого чемпионата США — 2023 поделилась мнением о перспективах 16-летней российской теннисистки.

«У Мирры большое будущее. Я тоже раньше была в таком положении. Надеюсь, ребята, вы продолжите её поддерживать. Она ещё много раз будет здесь выступать», — сказала Гауфф на корте после матча.

Напомним, Мирра и Кори ранее уже играли друг с другом на турнире «Большого шлема» в 2023 году. В третьем круге «Ролан Гаррос» Гауфф переиграла Андрееву в трёх сетах — 6:7, 6:1, 6:1.

Лучшим достижением Мирры на взрослых турнирах «Большого шлема» этого года стал выход в четвёртый круг Уимблдона.