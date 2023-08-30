Гауфф: у Мирры Андреевой большое будущее, она ещё много раз будет выступать на US Open
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Шестая ракетка мира, американка Кори Гауфф после победы в матче с 63-й ракеткой мира Миррой Андреевой (6:3, 6:2) во втором круге Открытого чемпионата США — 2023 поделилась мнением о перспективах 16-летней российской теннисистки.
«У Мирры большое будущее. Я тоже раньше была в таком положении. Надеюсь, ребята, вы продолжите её поддерживать. Она ещё много раз будет здесь выступать», — сказала Гауфф на корте после матча.
Напомним, Мирра и Кори ранее уже играли друг с другом на турнире «Большого шлема» в 2023 году. В третьем круге «Ролан Гаррос» Гауфф переиграла Андрееву в трёх сетах — 6:7, 6:1, 6:1.
Лучшим достижением Мирры на взрослых турнирах «Большого шлема» этого года стал выход в четвёртый круг Уимблдона.
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