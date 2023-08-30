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Сеяная Хаддад-Майя проиграла 132-й ракетке мира во втором круге US Open — 2023

Сеяная Хаддад-Майя проиграла 132-й ракетке мира во втором круге US Open — 2023
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19-я ракетка мира, 27-летняя бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя завершила выступление на Открытом чемпионате США – 2023.

В матче второго круга Хаддад-Майя (19) со счётом 6:7 (1:7), 5:7 проиграла 132-й ракетке мира, американке Тэйлор Таунсенд. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 4 минуты. Хаддад-Майя пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету Таунсенд пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Таунсенд на US Open станет победительница матча Каролина Мухова (Чехия, 10) — Магдалена Френх (Польша).

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 18:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
132
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 1 		5
         
Беатрис Хаддад-Майя
19
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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