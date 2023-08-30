Сеяная Хаддад-Майя проиграла 132-й ракетке мира во втором круге US Open — 2023
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19-я ракетка мира, 27-летняя бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя завершила выступление на Открытом чемпионате США – 2023.
В матче второго круга Хаддад-Майя (19) со счётом 6:7 (1:7), 5:7 проиграла 132-й ракетке мира, американке Тэйлор Таунсенд. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 4 минуты. Хаддад-Майя пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету Таунсенд пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Таунсенд на US Open станет победительница матча Каролина Мухова (Чехия, 10) — Магдалена Френх (Польша).
Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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