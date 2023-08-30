Гаэль Монфис высказался о предстоящей встрече с Рублёвым на US Open

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис поделился настроем на грядущий матч с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым во втором круге US Open – 2023.

Напомним, на старте соревнований Монфис со счётом 4:6, 6:4, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл японца Таро Дэниэла (Q).

«На следующий день мне будет 37. Если я проиграю, то поеду к дочери. Мою жизнь это не изменит. Если выиграю, то отпраздную день рождения в Нью-Йорке, далековато от дочери. Но будет победа над топ-10, это тоже классно», — сказал Монфис на пресс-конференции.

В середине октября 2022 года Монфис и его жена, украинская теннисистка Элина Свитолина впервые стали родителями. На свет появилась дочка, которую назвали Скай.