«Теннис отодвигается на второй план». Каролин Гарсия рассказала о трагедии в семье

Седьмая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала о трагедии в семье, из-за которой снялась с парного разряда US Open. Ранее Гарсия потерпела поражение от квалифаера Ван Яфань (Q) в первом круге одиночного разряда.
«Привет всем. Последние два дня были очень тяжёлыми для нашей семьи. В понедельник днём скончалась моя бабушка. Я не смогла присутствовать на пресс-конференции после поражения, эмоции слишком переполняли меня. Моё сердце должно быть с моими родственниками, чтобы попрощаться с бабушкой, поэтому я вынуждена отказаться от участия в парном разряде US Open с Кристиной (Младенович). Для всего в жизни есть своё время. Сегодня теннис отодвигается на второй план. Спасибо за понимание. Каролин», — написала Гарсия в своих социальных сетях.
- 30 августа 2023
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