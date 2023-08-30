Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас проиграл 128-й ракетке мира во втором круге US Open, не сумев подать на матч

Циципас проиграл 128-й ракетке мира во втором круге US Open, не сумев подать на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вылетел с US Open — 2023. В матче второго круга турнира он проводил матч, в котором его соперником был швейцарец Доминик Штрикер (128-я ракетка мира). Циципас потерпел поражение в пяти сетах — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.

Матч продолжался 4 часа 10 минут. Стефанос выполнил 22 эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Доминик 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов.

В первом сете ключевым стал 10-й гейм — Штрикер сделал брейк при счёте 5:5, а затем выиграл гейм на своей подаче. Во второй партии теннисисты сделали по брейку, и исход сета решался на тай-брейке, который со второго сетбола выиграл Циципас.

Победитель третьей партии также определялся на тай-брейке, в котором оба игрока выигрывали каждое очко на своей подаче вплоть до счёта 6:5 в пользу Циципаса — тогда Стефанос сделал мини-брейк на подаче соперника и выиграл сет.

В четвёртой партии Циципас не смог подать на матч, после чего потерпел поражение на тай-брейке. В пятом, решающем, сете Штрикер сделал брейк во втором гейме и удержал преимущество до конца партии — 3:2 по сетам в пользу Доминика.

В третьем круге швейцарец сыграет с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Кристофер Юбэнкс (28-й сеяный, США).

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 18:25 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 7 7 6 6 3
7 		6 2 6 5 7 8 6
             
Доминик Штефан Штрикер
128
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Материалы по теме
Карацев вышел вперёд — 2:1 с испанцем на US Open! Мирра Андреева свой матч сыграла. LIVE!
Live
Карацев вышел вперёд — 2:1 с испанцем на US Open! Мирра Андреева свой матч сыграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android