Циципас проиграл 128-й ракетке мира во втором круге US Open, не сумев подать на матч

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вылетел с US Open — 2023. В матче второго круга турнира он проводил матч, в котором его соперником был швейцарец Доминик Штрикер (128-я ракетка мира). Циципас потерпел поражение в пяти сетах — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.
Матч продолжался 4 часа 10 минут. Стефанос выполнил 22 эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Доминик 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов.
В первом сете ключевым стал 10-й гейм — Штрикер сделал брейк при счёте 5:5, а затем выиграл гейм на своей подаче. Во второй партии теннисисты сделали по брейку, и исход сета решался на тай-брейке, который со второго сетбола выиграл Циципас.
Победитель третьей партии также определялся на тай-брейке, в котором оба игрока выигрывали каждое очко на своей подаче вплоть до счёта 6:5 в пользу Циципаса — тогда Стефанос сделал мини-брейк на подаче соперника и выиграл сет.
В четвёртой партии Циципас не смог подать на матч, после чего потерпел поражение на тай-брейке. В пятом, решающем, сете Штрикер сделал брейк во втором гейме и удержал преимущество до конца партии — 3:2 по сетам в пользу Доминика.
В третьем круге швейцарец сыграет с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Кристофер Юбэнкс (28-й сеяный, США).
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