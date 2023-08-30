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Видеообзор поражения Мирры Андреевой в матче с Гауфф на US Open

Видеообзор поражения Мирры Андреевой в матче с Гауфф на US Open
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63-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в третий круг US Open – 2023.

В матче второго раунда Андреева со счётом 3:6, 2:6 проиграла шестой ракетке мира, 20-летней американке Кори Гауфф (6).

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 17 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Гауфф один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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