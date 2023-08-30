Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф: Джокович и Алькарас ломают пределы тенниса

Гауфф: Джокович и Алькарас ломают пределы тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф, обыгравшая во втором круге US Open 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву (6:3, 6:2), оценила игру действующего чемпиона Открытого чемпионата США и Уимблдона испанца Карлоса Алькараса и 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Это невероятно, они ломают пределы тенниса. Знаете, как бывает, когда смотришь матчи 40-летней давности. Не то что там плохо играют, но уровень совершенно другой.

А на них я смотрю и не понимаю, каким образом уровень может быть ещё выше. Если честно, это высшая точка тенниса. Не только их матчи друг с другом, я смотрела и матчи Новака с Роджером (Федерером. — Прим. «Чемпионата»), с Рафой (Надалем. — Прим. «Чемпионата»), они такие же. Это пик тенниса», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Алькарас и Джокович играли друг с другом в финале Уимблдона-2023, победу в пяти сетах одержал испанец (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

Материалы по теме
Гауфф: у Мирры Андреевой большое будущее, она ещё много раз будет выступать на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android