Гауфф: Джокович и Алькарас ломают пределы тенниса

Шестая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф, обыгравшая во втором круге US Open 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву (6:3, 6:2), оценила игру действующего чемпиона Открытого чемпионата США и Уимблдона испанца Карлоса Алькараса и 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
«Это невероятно, они ломают пределы тенниса. Знаете, как бывает, когда смотришь матчи 40-летней давности. Не то что там плохо играют, но уровень совершенно другой.
А на них я смотрю и не понимаю, каким образом уровень может быть ещё выше. Если честно, это высшая точка тенниса. Не только их матчи друг с другом, я смотрела и матчи Новака с Роджером (Федерером. — Прим. «Чемпионата»), с Рафой (Надалем. — Прим. «Чемпионата»), они такие же. Это пик тенниса», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Алькарас и Джокович играли друг с другом в финале Уимблдона-2023, победу в пяти сетах одержал испанец (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).
- 30 августа 2023
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