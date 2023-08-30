Джокович в трёх сетах разгромил Сапата-Миральеса во втором круге US Open

Трёхкратный чемпион US Open, вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США, в трёх сетах выиграв матч с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом (76-я ракетка мира). Счёт встречи — 6:4, 6:1, 6:1 в пользу Новака.
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Джокович выполнил пять эйсов (у Сапата-Миральеса — два), не допустил ни одной двойной ошибки (у Бернабе — две) и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов (испанец не реализовал ни один из шести).
Первый сет Джокович выиграл, сделав брейк в пятом гейме и удержав преимущество до конца партии. Во втором сете Сапата-Миральес смог выиграть только стартовый гейм, после чего серб выиграл шесть геймов подряд. В третьем сете Джокович сделал два брейка и выиграл матч с первого сетбола.
В третьем круге US Open Новак встретится со своим соотечественником Ласло Джере (38-я ракетка мира), который во втором круге обыграл француза Уго Гастона.
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