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Джокович в трёх сетах разгромил Сапата-Миральеса во втором круге US Open

Джокович в трёх сетах разгромил Сапата-Миральеса во втором круге US Open
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Трёхкратный чемпион US Open, вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США, в трёх сетах выиграв матч с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом (76-я ракетка мира). Счёт встречи — 6:4, 6:1, 6:1 в пользу Новака.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Джокович выполнил пять эйсов (у Сапата-Миральеса — два), не допустил ни одной двойной ошибки (у Бернабе — две) и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов (испанец не реализовал ни один из шести).

Первый сет Джокович выиграл, сделав брейк в пятом гейме и удержав преимущество до конца партии. Во втором сете Сапата-Миральес смог выиграть только стартовый гейм, после чего серб выиграл шесть геймов подряд. В третьем сете Джокович сделал два брейка и выиграл матч с первого сетбола.

В третьем круге US Open Новак встретится со своим соотечественником Ласло Джере (38-я ракетка мира), который во втором круге обыграл француза Уго Гастона.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 21:00 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
76
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 1
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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