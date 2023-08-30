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Анна Калинская потерпела поражение во 2-м круге US Open — 2023

Анна Калинская потерпела поражение во 2-м круге US Open — 2023
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89-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.

В матче второго раунда Калинская со счётом 3:6, 4:6 проиграла 30-й ракетке мира, румынке Соране Кырсте (30). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 7 минут. Калинская три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету Кырсти четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Следующей соперницей румынки станет победительница матча Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия).

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 22:00 МСК
Анна Калинская
89
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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