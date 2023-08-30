Карацев обыграл Карбальес-Баэну, выбившего с US Open четвёртую ракетку мира Руне

Российский теннисист Аслан Карацев (77-е место в рейтинге ATP) выиграл матч второго круга на US Open — 2023. Его соперником был испанец Роберто Карбальес-Баэна (63-е место в рейтинге), в первом круге обыгравший четвёртую ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Карацев одержал победу в четырёх сетах — 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 3 часа 26 минут. Карацев выполнил 10 эйсов (у Карбальес-Баэны — один), допустил 14 двойных ошибок (у Роберто — одна) и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов (испанец реализовал три из девяти). Россиянин выиграл встречу с пятого матч-пойнта.

Аслан уверенно выиграл первый сет с двумя брейками, но во второй партии, проиграв стартовый гейм на своей подаче, не сумел догнать Карбальес-Баэну. В третьем сете ключевым стал шестой гейм, в котором Карацев сделал брейк. В четвёртой партии ни испанец, ни россиянин не смогли подать на сет (Аслан вёл 40:0 при счёте 6:5 по геймам), а на тай-брейке сильнее оказался Карацев.

Соперником Аслана по матчу третьего круга US Open станет победитель встречи Доминик Тим (Австрия) — Бен Шелтон (США).