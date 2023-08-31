Карацев в 3-м круге US Open сыграет с Шелтоном, Тим снялся с матча

Соперником российского теннисиста Аслана Карацева (77-я ракетка мира) по третьему кругу Открытого чемпионата США станет американец Бен Шелтон (47-я ракетка мира). При счёте 6:7 (1:7), 0:1 в матче второго круга из-за плохого самочувствия снялся соперник Шелтона, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим.
Матч продолжался 1 час 10 минут. В первом сете американец и австриец обменялись сделанными брейками, а на тай-брейке с отрывом победу одержал Шелтон. Бен выполнил семь подач навылет, Доминик — две; у обоих теннисистов по две двойные ошибки.
Россиянин и американец ранее ни разу не играли друг с другом. На пути к третьему кругу US Open Карацев обыграл чеха Иржи Легечку и испанца Роберто Карбальес-Баэну, а Шелтон в первом круге оказался сильнее аргентинца Педро Качина.
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