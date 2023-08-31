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Карацев в 3-м круге US Open сыграет с Шелтоном, Тим снялся с матча

Карацев в 3-м круге US Open сыграет с Шелтоном, Тим снялся с матча
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Соперником российского теннисиста Аслана Карацева (77-я ракетка мира) по третьему кругу Открытого чемпионата США станет американец Бен Шелтон (47-я ракетка мира). При счёте 6:7 (1:7), 0:1 в матче второго круга из-за плохого самочувствия снялся соперник Шелтона, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим.

Матч продолжался 1 час 10 минут. В первом сете американец и австриец обменялись сделанными брейками, а на тай-брейке с отрывом победу одержал Шелтон. Бен выполнил семь подач навылет, Доминик — две; у обоих теннисистов по две двойные ошибки.

Россиянин и американец ранее ни разу не играли друг с другом. На пути к третьему кругу US Open Карацев обыграл чеха Иржи Легечку и испанца Роберто Карбальес-Баэну, а Шелтон в первом круге оказался сильнее аргентинца Педро Качина.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 23:10 МСК
Доминик Тим
81
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3 4 5
             
6 1 		0
7 7 		1
             
Бен Шелтон
47
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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