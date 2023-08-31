Видеообзор поражения Анны Калинской на US Open — 2023

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89-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.

В матче второго раунда Калинская со счётом 3:6, 4:6 проиграла 30-й ракетке мира, румынке Соране Кырсте (30).

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 7 минут. Калинская три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один заработанный брейк-пойнт. На счету Кырсти четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.