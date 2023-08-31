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Как сегодня завершится российско-украинское противостояние на US Open – 2023?

Сегодня, 31 августа, состоятся два матча второго круга Открытого чемпионата США — 2023 с участием российских и украинских теннисисток.

20-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова сыграет с украинской спортсменкой Лесей Цуренко (46-я в рейтинге WTA). Эта встреча начнётся не раньше 19:30 мск. В другом матче 26-я ракетка мира украинка Элина Свитолина встретится с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (98-я ракетка мира). Начало игры — не раньше 21:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится российско-украинское противостояние на US Open – 2023?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, женский турнир US Open — 2023 завершится 9 сентября. Действующая чемпионка соревнования — польская теннисистка Ига Свёнтек.