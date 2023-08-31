Свёнтек: Федерер — огромный источник вдохновения, он изменил нашу игру

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек поделилась мнением о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Роджере Федерере.
Спортсмены сотрудничают со швейцарским брендом обуви On, Федерер три года назад выпустил свою коллекцию обуви, Свёнтек готовит свою и скоро представит публике.
«Когда Роджер завершил карьеру, я только начинала выступать, так что время для нашего совместного тура было неподходящим. Я встретила его, когда уже разговаривала с Оn. Всё, что он делает, сделано очень классно; они проделали огромную работу, создавая его обувь. Роджер — огромный источник вдохновения; он, по сути, изменил нашу игру. Он сыграл для меня важную роль в принятии этого решения», – приводит слова Свёнтек Vogue.
Ига Свёнтек вышла в третий круг US Open – 2023, следующей её соперницей станет 145-я ракетка мира, представительница Словении Кая Юван (Q).
- 31 августа 2023
-
11:29
-
11:16
-
10:37
-
10:32
-
10:00
-
09:52
-
09:24
-
09:00
-
07:37
-
06:26
-
06:19
-
06:03
-
05:10
-
03:55
-
03:26
-
02:44
-
02:17
-
00:43
-
00:29
-
00:25
-
00:23
- 30 августа 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:35
-
23:09
-
23:01
-
22:57
-
22:47
-
22:39
-
22:29
-
21:46
-
21:38
-
21:05
-
20:58
-
20:49