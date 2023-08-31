Свёнтек: Федерер — огромный источник вдохновения, он изменил нашу игру

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек поделилась мнением о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Роджере Федерере.

Спортсмены сотрудничают со швейцарским брендом обуви On, Федерер три года назад выпустил свою коллекцию обуви, Свёнтек готовит свою и скоро представит публике.

«Когда Роджер завершил карьеру, я только начинала выступать, так что время для нашего совместного тура было неподходящим. Я встретила его, когда уже разговаривала с Оn. Всё, что он делает, сделано очень классно; они проделали огромную работу, создавая его обувь. Роджер — огромный источник вдохновения; он, по сути, изменил нашу игру. Он сыграл для меня важную роль в принятии этого решения», – приводит слова Свёнтек Vogue.

Ига Свёнтек вышла в третий круг US Open – 2023, следующей её соперницей станет 145-я ракетка мира, представительница Словении Кая Юван (Q).