Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Возняцки прокомментировала сенсационную победу над Квитовой на US Open

Возняцки прокомментировала сенсационную победу над Квитовой на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Датская теннисистка Каролина Возняцки высказалась о победе над 11-й ракеткой мира чешской спортсменкой Петрой Квитовой в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу датчанки, занимающей 623-е место в рейтинге WTA.

«Это мечта, ставшая реальностью. Если бы вы задали мне вопрос три года назад, я бы сказала, что никогда сюда не вернусь и не буду играть на этом корте. Вернуться и победить 11-ю ракетку мира — это нечто особенное. Спасибо всем за поддержку. Это так много значит для меня», — сказала Возняцки после матча.

Следующей соперницей представительницы Дании станет американская теннисистка Дженнифер Брэйди.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.

Материалы по теме
Каролина Возняцки впервые за 1773 дня выиграла у соперницы из топ-20
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android