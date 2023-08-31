Возняцки прокомментировала сенсационную победу над Квитовой на US Open

Датская теннисистка Каролина Возняцки высказалась о победе над 11-й ракеткой мира чешской спортсменкой Петрой Квитовой в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу датчанки, занимающей 623-е место в рейтинге WTA.

«Это мечта, ставшая реальностью. Если бы вы задали мне вопрос три года назад, я бы сказала, что никогда сюда не вернусь и не буду играть на этом корте. Вернуться и победить 11-ю ракетку мира — это нечто особенное. Спасибо всем за поддержку. Это так много значит для меня», — сказала Возняцки после матча.

Следующей соперницей представительницы Дании станет американская теннисистка Дженнифер Брэйди.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.