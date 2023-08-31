Чехия примет россиянок и белорусок, если получит право провести Итоговый турнир WTA

Правительство Чехии готово пустить на территорию своей страны российских и белорусских теннисисток для участия в Итоговом турнире WTA, если страна получит право проведения соревнований в этом году.
При этом спортсменки из России и Беларуси должны будут подписать декларацию о нейтралитете. Помимо Чехии, на проведение Итогового турнира WTA претендует Саудовская Аравия.
«Чтобы получить возможность соревноваться на чешской земле, спортсменки должны будут в письменной форме заявить, что не поддерживают какие-либо действия, направленные на нарушение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины. Теннисистки и официальные лица, подписавшие декларацию, не смогут использовать государственные символы», — написал журналист Flash News Филип Хорки на своей странице в соцсетях.
Напомним, 28 июня 2023 года Чехия наложила запрет на выступления своих сборных на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства.
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