«Мне некого винить». Циципас — о поражении от 128-й ракетки мира на US Open

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о поражении в матче второго круга Открытого чемпионата США с представителем Швейцарии Домиником Штефаном Штрикером (128-й в рейтинге ATP).

«Я ни в коем случае не должен винить представителей моей команды или ещё кого-нибудь. Всё на корте находится под моим контролем, поэтому всё решает качество моего тенниса. Если я не могу выполнить задачу, хорошего результата ждать не стоит. Это происходило всё лето. Я был недостаточно хорош, чтобы показывать результат. Мне некого винить в этом.

Плохое выступление в Лос-Кабосе, тяжесть в Торонто, связанная с резкой сменой часовых поясов. У меня никогда не было такого опыта в туре. Потом была сложнейшая встреча с Монфисом. После этой игры я подумывал о завершении выступлений в туре. Но потом решил приехать сюда и надеялся, что смогу что-то сделать. Но соперник показал лучший теннис, чем я. Я старался играть сложнее, но это не сработало. Надеюсь, в будущем смогу стать лучше", — сказал Циципас на пресс-конференции.