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Новак Джокович: мне нравится чемпионский дух и образ мышления Иги Свёнтек

Новак Джокович: мне нравится чемпионский дух и образ мышления Иги Свёнтек
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о первой ракетке мира польской спортсменке Иге Свёнтек.

«Ига доминирует в женском теннисе последние несколько лет и является многократной победительницей турниров «Большого шлема». Мне нравится её преданность делу. Может быть, Ига слишком скромна, чтобы сказать это, но у неё сильный боевой дух. Она воин, который выходит на корт и не отдаёт ни одного гейма. Возможно, у неё больше чистых побед, чем у кого-либо в женском теннисе. Это говорит о том, насколько серьёзно и профессионально она подходит к каждому удару и к каждому матчу. Это похвально. Мне очень нравится её чемпионский дух и образ мышления», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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