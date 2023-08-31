Александрова — Цуренко: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open

Сегодня, 31 августа, состоится матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 20-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова и представительница Украины Леся Цуренко (46-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте номер 11.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерины Александровой и Леси Цуренко, которая начнётся не ранее 19:30 мск.
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Раньше девушки играли друг с другом четыре раза. И сейчас счёт 4-0 в пользу украинской теннисистки. Последний раз спортсменки встречались в очном противостоянии во втором круге хардового турнира в Портороже в 2022 году, тогда в двух сетах сильнее оказалась Цуренко.
Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.
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