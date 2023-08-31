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Александрова — Цуренко: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open

Александрова — Цуренко: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open
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Сегодня, 31 августа, состоится матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 20-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова и представительница Украины Леся Цуренко (46-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте номер 11.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерины Александровой и Леси Цуренко, которая начнётся не ранее 19:30 мск.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 19:30 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Леся Цуренко
46
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко

Раньше девушки играли друг с другом четыре раза. И сейчас счёт 4-0 в пользу украинской теннисистки. Последний раз спортсменки встречались в очном противостоянии во втором круге хардового турнира в Портороже в 2022 году, тогда в двух сетах сильнее оказалась Цуренко.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

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