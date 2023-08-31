Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Монфис: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open

Рублёв — Монфис: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся восьмая ракетка соревнований россиянин Андрей Рублёв и представитель Франции Гаэль Монфис. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте Грандстэнд.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея Рублёва и Гаэля Монфиса, которая начнётся не ранее 21:30 мск.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:50 МСК
Гаэль Монфис
162
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч Рублёва и Монфиса в официальных матчах равный — 1-1. Гаэль уверенно победил в 2018 году в финале турнира в Дохе, а Андрей оказался сильнее на двух тай-брейках в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати в 2021-м.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

Материалы по теме
Александрова бьётся с украинкой на US Open! Впереди выход на корт Медведева. LIVE!
Live
Александрова бьётся с украинкой на US Open! Впереди выход на корт Медведева. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android