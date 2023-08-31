Рублёв — Монфис: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open

Сегодня, 31 августа, состоится матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся восьмая ракетка соревнований россиянин Андрей Рублёв и представитель Франции Гаэль Монфис. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте Грандстэнд.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея Рублёва и Гаэля Монфиса, которая начнётся не ранее 21:30 мск.

Счёт личных встреч Рублёва и Монфиса в официальных матчах равный — 1-1. Гаэль уверенно победил в 2018 году в финале турнира в Дохе, а Андрей оказался сильнее на двух тай-брейках в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати в 2021-м.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.