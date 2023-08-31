Рублёв — Монфис: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open
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Сегодня, 31 августа, состоится матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся восьмая ракетка соревнований россиянин Андрей Рублёв и представитель Франции Гаэль Монфис. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте Грандстэнд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея Рублёва и Гаэля Монфиса, которая начнётся не ранее 21:30 мск.
US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:50 МСК
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Гаэль Монфис
Г. Монфис
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Счёт личных встреч Рублёва и Монфиса в официальных матчах равный — 1-1. Гаэль уверенно победил в 2018 году в финале турнира в Дохе, а Андрей оказался сильнее на двух тай-брейках в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати в 2021-м.
Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
Комментарии
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