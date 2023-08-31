Возняцки — о своём возвращении в теннис: отец точно снова поседеет

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки забавно высказалась о том, как возвращение в теннис может повлиять на её отца и по совместительству тренера Петра.
Ренне Стабс: Вся твоя семья присутствовала на матче, я заметила, что твой отец закрасил седину в каштановый цвет…
Возняцки: Я думаю, он вполне наслаждался спокойной жизнью дома, нянчась с внуками. Теперь он точно снова поседеет. Особенно если я буду отдавать матч-пойнты направо и налево.
Данное интервью Возняцки дала после сенсационного выхода в третий круг US Open — 2023. Во втором раунде совсем недавно вернувшаяся в тур Каролина обыграла 11-ю ракетку мира, чешка Петру Квитову со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Таким образом датчанка впервые за 1773 дня одержала победу над соперницей из топ-20.
- 31 августа 2023
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