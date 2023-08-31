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Синнер вышел в третий круг US Open, уверенно обыграв Сонего

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open шестой сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Сонего выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Синнер сыграет с победителем матча между 30-м сеяным представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри и швейцарцем Стэном Вавринкой.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.