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Синнер вышел в третий круг US Open, уверенно обыграв Сонего

Синнер вышел в третий круг US Open, уверенно обыграв Сонего
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open шестой сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Сонего выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Синнер сыграет с победителем матча между 30-м сеяным представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри и швейцарцем Стэном Вавринкой.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 18:10 МСК
Лоренцо Сонего
39
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
6
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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