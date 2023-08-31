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Хуркач проиграл 123-й ракетке мира Дрэйперу во 2-м круге US Open

Хуркач проиграл 123-й ракетке мира Дрэйперу во 2-м круге US Open
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123-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open Дрэйпер нанёс поражение 17-му сеяному поляку Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Дрэйпер четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Хуркач выполнил восемь эйсов, ни разу не ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Дрэйпер сыграет с представителем США — Майклом Ммо или Джоном Иснером. Оба выступают на турнире, получив уайлд-кард от организаторов.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 18:10 МСК
Джек Дрэйпер
123
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
2 		4 5
             
Хуберт Хуркач
17
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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