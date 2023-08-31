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Хуркач проиграл 123-й ракетке мира Дрэйперу во 2-м круге US Open

123-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open Дрэйпер нанёс поражение 17-му сеяному поляку Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Дрэйпер четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Хуркач выполнил восемь эйсов, ни разу не ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Дрэйпер сыграет с представителем США — Майклом Ммо или Джоном Иснером. Оба выступают на турнире, получив уайлд-кард от организаторов.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.