Марта Костюк объявила об отказе играть за сборную Украины

39-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что не собирается играть за национальную сборную в этом сезоне.

«Мои планы на конец сезона – сыграть Сан-Диего, Гвадалахару, Японию и Китай. Буду смотреть по результатам, если я где-то выступлю очень хорошо, то возможно какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае. Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, скорее всего, в следующем году тоже не буду. Олимпиада? Насколько я знаю, то норматив для попадания туда я выполнила и, конечно, она есть в моих планах в следующем году», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

Напомним, в апреле стало известно, что украинские теннисистки направили жалобу в ITF на вице-президента Федерации тенниса Украины Евгения Зукина. Тот якобы систематически превышает полномочия, позволяет себе общение в грубой и неприличной форме, не пренебрегает угрозами и шантажом.