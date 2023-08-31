Мария Шарапова показала, какие образы примеряет в Нью-Йорке

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова показала в социальных сетях, какие образы примеряет на себя в Нью-Йорке.
Отметим, что ранее Шарапова посетила матчи US Open – 2023.
«Самопрезентация из лифта. Основы», — подписала фото Шарапова.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 31 августа 2023
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