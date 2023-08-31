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Каролина Плишкова проиграла 62-й ракетке мира во 2-м круге US Open

Бывшая первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова завершила выступление на Открытом чемпионате США – 2023, призовой фонд которого составляет $ 65 000 020.

В матче второго круга финалистка 2016 года Плишкова (25) со счётом 4:6, 2:6 проиграла 62-й ракетке мира, 22-летней француженке Кларе Бюрель. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 10 минут. Плишкова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бюрель четыре эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде Бюрель сразится с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко (2).

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.