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Каролина Плишкова проиграла 62-й ракетке мира во 2-м круге US Open

Каролина Плишкова проиграла 62-й ракетке мира во 2-м круге US Open
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Бывшая первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова завершила выступление на Открытом чемпионате США – 2023, призовой фонд которого составляет $ 65 000 020.

В матче второго круга финалистка 2016 года Плишкова (25) со счётом 4:6, 2:6 проиграла 62-й ракетке мира, 22-летней француженке Кларе Бюрель. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 10 минут. Плишкова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бюрель четыре эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде Бюрель сразится с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко (2).

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 20:40 МСК
Каролина Плишкова
25
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Клара Бюрель
62
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
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